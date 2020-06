As medidas restritivas que tinham sido mantidas em Lisboa, por causa da evolução da pandemia de covid-19 na região, vão ser levantadas na próxima sexta-feira.

Quer isto dizer que, entre outras coisas, os centros comerciais e as Lojas dos Cidadão podem abrir a partir de segunda-feira, dia 15 de junho.

«Decidimos eliminar, a partir da próxima segunda-feira, as restrições que ainda existem diferenciadas relativamente ao conjunto do país, designadamente permitir a abertura dos centros comerciais, de acordo com as regras definidas pela Direção Geral de Saúde», explicou o primeiro-ministro, António Costa, após o Conselho de Ministros desta terça-feira.

Perante esta medida, a limitação de ajuntamento de pessoas passa a ser de 20, tal como no resto do país, e não de 10 pessoas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais 386 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o que corresponde a 92 por cento do aumento total do país, e cinco das sete mortes de segunda-feira foram registas também na zona da capital.