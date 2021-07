O jovem guarda-redes Diogo Fernandes assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto e prolongou o vínculo que o liga ao clube até 2024, anunciaram os dragões.

O guardião de 16 anos é natural de Braga e começou a jogar futebol no Grupo Desportivo Adaúfe antes de rumar ao Sp. Braga, clube que deixou para ir para o FC Porto em 2018. Na temporada que terminou recentemente, Diogo Fernandes representou os Sub-17 dos dragões.



«É um orgulho assinar o meu primeiro contrato profissional com este grande clube. Já tem muitos títulos, mas quero ajudar a conquistar muitos mais. Espero ficar muitos anos no FC Porto», disse o jovem, citado pelo site do clube, acrescentando: «O meu grande objetivo é chegar à equipa principal, pois esse é o sonho de todos os miúdos da minha idade. Vou fazer tudo para que isso aconteça, trabalhando muito diariamente. É um grande sonho que quero realizar.»

Na assinatura do contrato de Diogo Fernandes esteve presente Vítor Baía, que o jovem guardião contou admirar. «O Vítor Baía é um ídolo para mim, apesar de ainda não ser nascido quando ele jogou no FC Porto, mas os meus pais mostraram-me muito sobre ele. Foi incrível poder estar com ele.»