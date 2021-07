Frederico Varandas foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com uma suspensão de 60 dias e uma multa de 15.300 euros devido. Em causa estão declarações proferidas depois do empate a duas bolas em Famalicão e que provocaram a «lesão da honra e da reputação» da equipa da arbitragem, além de «denúncia caluniosa».



Nesse jogo em Famalicão, o árbitro Luís Godinho e o VAR Artur Soares Dias anularam um golo a Seba Coates já no período de descontos. «Este lance final do golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Nunca seria. O golo é limpo», disse o dirigente no final da partida.



De acordo com o que foi possível apurar pelo Maisfutebol, o período de 60 dias de suspensão era o mínimo que Frederico Varandas podia levar, atendendo às reincidências. O processo esteve seis meses na Comissão de Instrutores da Liga e demorou 20 dias a ter decisão depois de chegar ao Conselho de Disciplina da FPF.



Também na sequência de declarações feitas no final desta partida, João Mário foi castigado com um jogo de suspensão e 1530 euros de multa. O atleta já não está no Sporting, mas terá de cumprir a suspensão se voltar a Portugal. O Benfica está a tentar a sua contratação.



[artigo atualizado]