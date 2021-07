Representados pelo vice-presidente Rui Costa e pelo diretor-geral Rui Pedro Braz, a alta cúpula do Benfica está em Milão para tratar dos detalhes finais da contratação de João Mário com o Inter. Federico Pastorello, agente do jogador, também está presente. Aliás, os três foram apanhados a almoçar numa esplanada da cidade.

Os envolvidos na negociação acreditam que o acordo vai ser fechado ainda nesta terça-feira.

Conforme o nosso jornal avançou no fim de semana, os encarnados já têm desde sexta-feira um acordo verbal com o médio português, para um contrato de cinco épocas, e também um entendimento com o emblema italiano, com quem acertaram uma oferta de 7,5 milhões de euros.

Antes de avançar com a oficialização da proposta por João Mário, o Benfica gostava, entretanto, de ter um parecer jurídico positivo do Inter, que poderia ter problemas futuros com o Sporting, visto que os leões têm contratualmente um direito de preferência de compra.

Na visão do Sporting, a venda de João Mário para o Inter de Milão, em 2016, contemplou uma cláusula antirrivais, que teria como penalização uma multa de 30 milhões de euros. A FIFA, porém, considera que este tipo de cláusulas são ilegais, o que acaba por jogar a favor de nerazzurri e encarnados na atual negociação.