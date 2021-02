O Conselho de Disciplina decidiu arquivar o processo relativo a ofertas do FC Porto à equipa de arbitragem do jogo com o Marítimo, da 3.ª jornada da Liga 2020/21, disputado a 3 de outubro.

A decisão foi conhecida nesta quarta-feira, em comunicado anexo ao mapa de castigos.

Ao que o Maisfutebol apurou, a oferta foi comunicada no relatório da equipa da arbitragem, liderada por Rui Costa, mas a descrição do objeto levantou dúvidas relativamente ao valor em causa, se estaria enquadrado no teto máximo que é considerado cortesia, e por isso permitido.

Foi então aberto um processo, agora arquivado, com o Conselho de Disciplina a concluir que o valor em causa estava dentro do permitido, e que até estaria distante do limite.

O jogo em causa terminou com triunfo do Marítimo, por 3-2.