O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 8.670 euros ao FC Porto, por declarações relativas à arbitragem.

O processo teve origem numa queixa do Conselho de Arbitragem, de resto, e foi remetido para a Comissão de Instrutores, que enquadrou o caso no artigo 112.º, relativo a «lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros».

Devolvido o processo ao Conselho de Disciplina, foi aplicada uma multa de 8.670 euros.

De referir ainda que o CD arquivou um processo relativo a uma alegada agressão no FC Porto-Benfica de 8 de fevereiro de 2020.

Em causa, ao que foi possível apurar, estaria uma situação entre adeptos, mas o caso esteve quase dois anos na Comissão de Instrutores da Liga. Foi devolvido ao Conselho de Disciplina no passado dia 28 de fevereiro (de 2022, portanto), e foi arquivado por prescrição.

Estoril multado e adjunto do Boavista castigado

No comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Conselho de Disciplina informa também que aplicou uma multa de 1.020 euros ao Estoril, por «incumprimento na entrega de documentação à Liga Portuguesa de Futebol Profissional relacionada com controlo de execução orçamental».

Nuno Pereira, treinador adjunto do Boavista, foi suspenso por um jogo e multado em 1.020 euros pela expulsão no jogo com o Moreirense, em dezembro.