Por decisão da Associação de Futebol de Lisboa, anunciada esta sexta-feira, o Clube de Futebol Os Belenenses e mais seis clubes já sabem que serão promovidos ao escalão imediatamente acima. A decisão surge na sequência da interrupção dos campeonatos, ditada pela pandemia da covid-19.



A AF Lisboa decidiu que haverá subidas nas segunda e terceira divisões, deixando para a FPF a decisão final sobre a promoção dos clubes da primeira divisão ao Campeonato de Portugal. Os azuis do Restelo sobem assim duas temporadas consecutivas de escalão.



Deste modo, Alverca B e Bocal (2.ª divisão, série 1), Beleneneses e Atlético do Cacém (2.ª, série 2), Carregado e 1.ª de Dezembro B (3.ª, série 1) e Linda-a-velha B e Abóboda (3.ª, série 2) são convidados pela AF Lisboa a subir de escalão, com o organismo a respeitar as posições classificativas antes da interrupção forçada.



A AF Lisboa decidiu ainda que nenhum clube será despromovido esta época.