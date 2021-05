O árbitro Cláudio Durães foi, no passado domingo, «barbaramente agredido» por um jogador do Vila Franca Naves, no embate contra o Gouveia, que decorreu sem policiamento, a contar para o Campeonato Distrital de Seniores da Associação de Futebol da Guarda.

Em comunicado, o Núcleo de Árbitros de Futebol da Guarda (NAFGuarda) informou que o juiz teve mesmo de «receber tratamento hospitalar aos ferimentos sofridos».

«Repudiamos de forma veemente esta inqualificável agressão, solidarizando-nos com o nosso colega, exigindo que a Associação de Futebol da Guarda e o seu Conselho de Arbitragem desenvolvam as ações necessárias, no sentido de este ato violento ser punido de forma exemplar», lê-se no mesmo comunicado.

O NAFGuarda pediu, ainda, que o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Guarda «exija policiamento obrigatório» em todos os jogos das competições realizadas pela associação.



Veja as imagens das agressões: