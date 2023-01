O fim de semana desportivo nos campeonatos distritais da AF Braga proporcionou um episódio de fair-play no duelo entre o CD Lousado e o Águias de Alvelos, no concelho de Vila Nova de Famalicão, a contar para a 14.ª jornada da série A da Divisão de Honra.

Durante o encontro, um jogador do CD Lousado, com uma lesão num ombro, foi assistido por Ivo Alves, jogador do Águias de Alvelos, que trabalha no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O atleta da equipa do concelho de Barcelos acabou por ver o cartão branco, mostrado pelo árbitro do jogo, Carlos Gonçalves.

«Durante a partida frente ao CD Lousado, o nosso jogador Ivo Alves prestou o auxílio a um adversário pela lesão num ombro, tendo depois de ser reencaminhado para o hospital através de uma ambulância. Ao Ivo, que trabalha no INEM, o nosso muito obrigado pelo auxílio, pelo respeito e pela ajuda ao próximo. Ao nosso adversário, as melhoras e a esperança de que tudo fique bem e que nos possamos encontrar mais vezes. À equipa de arbitragem o agradecimento pelo gesto do cartão branco ao Ivo», referiu o Águias de Alvelos, após o encontro que venceu por 2-0.