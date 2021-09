O FC Porto anunciou este sábado a contratação de Doro Dabo, jovem avançado senegalês que cumpriu um período de observação no clube portista. O avançado de 18 anos vai representar a equipa de sub-19 dos dragões.



Doro Dabo recebeu a camisola 9 e pisou o relvado do Estádio do Dragão ao lado de Jaime Magalhães, antigo jogador que faz atualmente parte da estrutura da formação do FC Porto.



«Sou um jogador que marca golos e já marquei muitos. Sou bom tecnicamente. Claro que ainda tenho por onde evoluir, mas também sou um jogador rápido», diz o jovem avançado.



«Vamos tentar fazer dele um jogador à FC Porto», explicou, por seu turno, Jaime Magalhães.