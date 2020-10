O futebolista brasileiro Felipe Anderson já veste as cores do FC Porto. O jogador que chega cedido pelo West Ham já esteve no Estádio do Dragão, envergou a camisola do clube azul e branco e conheceu os cantos à nova casa.

«Já estou aqui no estádio e é incrível a atmosfera, a grandeza e não vejo a hora de estrear-me com esta camisola neste campo», referiu o jogador de 27 anos, numa mensagem através das redes sociais dos portistas.

O internacional pela seleção do Brasil em duas ocasiões tirou as primeiras fotografias no novo clube e dialogou também com o presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, nas instalações do campeão nacional.

Felipe Anderson vai vestir a camisola número 28.