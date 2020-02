Fechou o mercado! Há alguns negócios milionários a envolver clubes portugueses, outros surpreendentes como o de Gaitán ou o de Ighalo.



O Barcelona pagou 31 milhões de euros por Francisco Trincão e segurou-o com uma cláusula de 500 milhões de euros. Por sua vez, o Vitória de Guimarães vendeu Tapsoba ao Bayer Leverkusen por 18 milhões de euros, mais sete por objetivos.



O Benfica fechou o plantel com Dyego Sousa, internacional português que chega cedido do Shenzhen, e garantiu Diogo Almeida para a formação secundária.



VEJA TODAS AS TRANSFERÊNCIAS CONFIRMADAS



Nico Gaitán encontrou clube e rumou ao Lille. O emblema francês pagou dois milhões de euros por Onana, jogador que pertencia aos sub-23 do Leixões. Por seu turno, Cedric Soares reforçou de forma surpreendente o Arsenal enquanto o Man. United resgatou Ighalo ao Shanghai Shenhua nos instantes finais. Emre Can mudou-se de Turim para Dortmund a troco de 26 milhões de euros e Carrasco voltou ao Atlético de Madrid.



O Olympiakos de Pedro Martins recrutou Cafú ao Legia e a promessa turca Emre Mor ao Celta de Vigo. Além de Trincão, o Barcelona contratou Matheus Fernandes ao Palmeiras e emprestou-o ao Valladolid.



Em Portugal, Xadas mudou-se para o Marítimo cedido pelo Sp. Braga, o Vitória de Guimarães fechou as contratações de um lateral do Fluminense e de um extremo do Lille e os bracarenses asseguraram os serviços de Abel Ruiz e Vítor Gabriel.