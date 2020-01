O Benfica inscreveu Dyego Sousa e Yony González na Liga, segundo revelou o organismo na lista de inscritos até às 18h00.



O internacional português, como era de esperar, já pode ser opção para Bruno Lage. A maior surpresa desta atualização é a inscrição de Yoni, jogador colombiano contratado nesta janela e que tem sido associado a uma saída da Luz.



Nota ainda para o regresso de Diogo Salomão a Portugal após quase cinco anos no estrangeiro. O extremo de 31 anos, formado no Sporting, é reforço do Santa Clara.



Atualização de inscritos na Liga:

Boni Dopanga Loockman Trova - Transferência Internacional - Varzim SC, Futebol SDUQ Lda.

Leandro Ivan Barrera - Cedência Temporária - CD Mafra, Futebol SDUQ Lda.

Bernardo Maria Morais Cardoso Vital - Revalidação - Estoril Praia, Futebol SAD

Wesley Dias Claudino - Inclusão de plantel - Estoril Praia, Futebol SAD

Diogo Ferreira Salomão - Transferência Internacional - Santa Clara - Açores, Futebol SAD

Tyrese Momodu Fornah - Transferência Internacional - Casa Pia AC, Futebol SDUQ Lda.

Yusuf Mert Tunç - Transferência Internacional - Varzim SC, Futebol SDUQ Lda.

Aurísio Saliu Fernandes Embaló Júnior - Revalidação - CD Cova da Piedade, Futebol SAD

Dyego Wilverson Ferreira Sousa - Transferência Internacional - SL Benfica, Futebol SAD

José Carlos Teixeira Lopes dos Reis Gonçalves - Transferência Nacional - Leixões SC, Futebol SAD

Tomás Caldas Januário Carvalho Domingos - Revalidação - SL Benfica, Futebol SAD

Yony Alexander Gonzalez Copete - Inclusão de plantel - SL Benfica, Futebol SAD

Luciano Gaston Veja Albornoz - Transferência Internacional - Estoril Praia, Futebol SAD

Gildo Olimpio de Sena Monteiro - Transferência Nacional - CD Cova da Piedade, Futebol SAD

Lewis Mbah Enoh - Cedência Temporária - Casa Pia AC, Futebol SDUQ Lda.

Afonso Bento Martins Jesus Peixoto - Revalidação (júnior) - A. Académica Coimbra - OAF, SDUQ Lda.