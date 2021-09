A EA Sports divulgou, esta terça-feira, a lista dos 15 melhores jogadores de sub-21 do FIFA22.



Haaland é o melhor jogador deste leque que tem João Félix como o único representante português. O segundo jogador com melhor rating é Jadon Sancho que se transferiu no último verão do Borussia Dortmund para o Manchester United,



Inglaterra é o país com mais jogadores nesta lista conforme pode ver na galeria associada.