A EA Sports publicou esta segunda-feira uma lista com os jogadores com maior 'rating' no FIFA22. Lionel Messi, que trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, continua no topo do 'ranking', com 93 pontos.



Robert Lewandowski, avançado do Bayern Munique, passa a ocupar a segunda posição, com 92 pontos, deixando Cristiano Ronaldo para o último lugar do pódio (91 pontos).



A par de Cristiano Ronaldo surgem mais quatro jogadores no patamar dos 91 pontos.



Veja na galeria associada a este artigo todos os jogadores com maior 'rating' do FIFA22.