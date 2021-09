A EA decidiu retirar o jogador francês Benjamin Mendy do jogo FIFA22, revelou a empresa à revista Eurogamer.

«Como Benjamin Mendy foi removido dos plantéis do Manchester City e da seleção francesa, o jogador foi retirado das respetivas equipas no FIFA22. Mendy não aparecerá nos packs do FIFA Ultimate Team, nem no modo Ultimate Draft, enquanto aguarda julgamento», pode ler-se em comunicado enviado à publicação.

O futebolista, suspenso pelo Manchester City, está a aguardar, em prisão preventiva, julgamento por alegados casos de violação e assédio sexual.

Contudo, em virtude de ter estado disponível por alguns dias antes do lançamento oficial, através de acesso antecipado, Mendy ainda pode ser adquirido no mercado de transferências do modo Ultimate Team, onde os jogadores de FIFA vendem e compram vários itens necessários para compor e gerir o plantel virtual.

Este não é o primeiro caso em que a empresa americana decide retirar um jogador do seu franchise. Marco van Basten foi removido do FIFA20 após usar uma expressão nazi durante um programa de televisão. No caso dos falecimentos de Davide Astori e Emiliano Sala, a EA também optou por eliminar os futebolistas do FIFA18 e FIFA19, respetivamente.