O Banco de Portugal acaba de rever em alta para 6,7 por cento as previsões de crescimento para a economia portuguesa este ano, face aos 6,3 que estimava em junho. De acordo com o organismo, a economia nacional continua «a beneficiar da recuperação do turismo e do consumo privado».

Já no que toca à inflação, a instituição liderada por Mário Centeno estima que possa chegar aos 7,8 por cento, um aumento considerável em relação à última previsão que fixava a subida dos preços nos 5,9.

Nas previsões de outono, o Banco de Portugal justifica a escalada da inflação com as fortes pressões externas sobre os preços. Já o crescimento económico beneficia, sobretudo, da recuperação do turismo e do consumo privado.

