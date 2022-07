A filha de Éder Militão, defesa do Real Madrid, nasceu neste domingo à noite, cinco dias após Karoline Lima, a mãe da criança, ter anunciado o final da relação com o internacional brasileiro.

Militão acompanhou o parto na capital espanhola e até partilhou um vídeo em que surge de mãos dadas com Karoline, ajudando-a nos exercícios pré-parto.

O jogador e a influencer conheceram-se em junho de 2021 e, em dezembro, foi anunciada a gravidez de Karoline Lima

Na passada quarta-feira, depois de queixas da influencer sobre o comportamento do ex-FC Porto durante as férias - o defesa-central esteve nos Estados Unidos e no Brasil, não acompanhando a reta final da gravidez -, Karoline decidiu colocar um ponto final na relação.