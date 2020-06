Ederson revelou que esteve para desistir do futebol antes de ingressar nos encarnados.O antigo guarda-redes do Benfica falou ainda, em entrevista à Sky Sports, sobre como a experiência em Portugal o ajudou a ganhar a maturidade necessária para se afirmar no Manchester City.

«Foi duro quando o São Paulo me dispensou. Estava desanimado com o futebol e passei mais de um mês e meio sem jogar. Afetou-me muito e eu não sabia se queria continuar. Felizmente tive o apoio dos meus pais que me encorajaram a voltar à escola, e aos treinos com os meus amigos», disse o brasileiro. «Graças a deus que consegui dar a volta.»

Com a mudança para o Benfica, Ederson teve de se adaptar a uma nova realidade e a um novo país. «Acho que ter ido para Portugal quando tinha apenas 16 anos ajudou-me muito a crescer. Aprendi a ver as coisas de outra forma. Tive responsabilidades desde muito cedo. Ajudou-me muito na altura, e outra vez quando me mudei para Manchester.»

Nem tudo foi linear no percurso em Portugal, com a titularidade a só ser entregue a Ederson após lesão do habitual titular Júlio César [em jogo frente ao Sporting]. Antes disso, o guardião rodou no Rio Ave, lembrando que o percurso é feito de altos e baixos.

«Na vida não ganhas sempre. Também perdes, também há dias mais tristes. E mesmo nesses dias, não importa quão difíceis são as circunstâncias, tens de tentar manter o foco e a determinação a alto nível para perseguires os teus sonhos»."

O guarda-redes abordou também o estilo de jogo de Guardiola, e a importância do seu jogo de pés, onde Ederson se diz destacar «naturalmente sem precisar de praticar todos os dias.»