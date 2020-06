Grande susto durante a vitória do Manchester City sobre o Arsenal por 3-0: já na segunda parte, num lance aparentemente normal, Ederson acabou por atropelar Eric Garcia, que ficou de imediato caído no relvado. Tudo aconteceu quando os dois colegas do City tentaram chegar primeiro à bola que um avançado do Arsenal.

Ederson acabou por cabecear a bola fora da área, mas pelo caminho atropelou literalmente o jovem central espanhol, de 19 anos, que ficou caído no relvado. Assistido durante cerca de dez minutos, o jogador acabou por deixar o relvado de maca, com o pescoço imobilizado e com um aparelho de apoio à respiração.