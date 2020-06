Não foi nada fácil o regresso de David Luiz à competição. Bem pelo contrário. O nome do brasileiro fica ligado de forma incontornável à derrota do Arsenal no terreno do Manchester City, por 3-0.

O internacional brasileiro nem foi titular no lado dos gunners, mas esteve desastrado desde o momento em que foi lançado por Mikel Arteta para o lugar do lesionado Pablo Marí, aos 24 minutos.

Em cima do intervalo, David Luiz falhou a interceção depois de um passe de De Bruyne e permitiu que Sterling se isolasse. Na cara de Leno, o extremo inglês não perdoou.

No regresso dos balneários, mais um erro do antigo jogador do Benfica, que até tem sido apontado a um regresso à Luz: deixou escapar Mahrez e já dentro da área, cometeu penálti sobre o argelino. Um mal nunca vem só e David Luiz viu mesmo o cartão vermelho direto, deixando o emblema de Londres a jogar com menos um.

Na marca dos onze metros, Kevin De Bruyne ampliou a vantagem do conjunto de Manchester.

Refira-se que, segundo a OptaJoe, David Luiz é o primeiro jogador a cometer quatro penáltis numa só edição da Premier League. O último tinha sido o internacional português José Fonte, em 16/17.

Aos 65 minutos, Pep Guardiola lançou no jogo Bernardo Silva, ele que tinha começado no banco – João Cancelo não fez parte da ficha de jogo. E foi já com o português em campo que os citizens chegaram ao 3-0 final, com um golo de Phil Foden, aos 90+2 minutos.

Refira-se que com este resultado, fica adiada a conquista do Liverpool da Premier League. Mesmo que os reds vençam no domingo o Everton, não festejarão já o título, já que as duas equipas estão separadas por 22 pontos quando ainda há 27 por disputar. Já o Arsenal é nono, com 40 pontos.