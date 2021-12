Um autogolo, já em tempo de descontos, valeu a derrota ao Egito diante da Tunísia (1-0), na meia final da Taça das Nações Árabes, que decorre no Qatar.

Com este resultado, o conjunto de Carlos Queiroz falha a presença na final da competição que venceu em 1972 e 1992.

Aos 95 minutos, Amr El Soulia desviou a bola na direção da própria baliza, após um livre favorável aos tunisinos, sem qualquer hipótese para o guardião Mohamed El Shenawy.

Na final, a Tunísia vai defrontar o vencedor do Qatar-Argélia, marcado para esta quarta-feira. A seleção derrotada disputa o terceiro lugar com o Egito, que não conta com Mohamed Salah.