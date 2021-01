André Silva bisou de penálti na visita do Eintracht Frankfurt ao Mainz e é o terceiro melhor marcador da Bundesliga com 11 golos, apenas atrás de Haaland, com 12, e Lewandowski, com 20.

No final do encontro, o treinador Adi Hutter não lhe poupou elogios. «O André Silva anda sozinho na frente, mas tem-se saído muito bem. Não foi recompensado contra o Leverkusen, mas hoje foi.»

«A autoridade dele nos penáltis faz-me lembrar Lewandowski, que é sempre muito frio a bater», acrescentou o técnico.