O Sp. Braga agendou eleições para a presidência do clube para o dia 21 de maio.

António Salvador, presidente do emblema minhoto desde 2003, já anunciou a intenção de se recandidatar e liderar, assim, os destinos do clube até 2025.

O ato eleitoral vai decorrer no Fórum Braga entre as 10h00 e as 22h00 de 21 de maio, uma sexta-feira.

A apresentação de listas de candidatura terá de ser feita até 15 dias antes das eleições, cujo ato eleitoral vai decorrer no Fórum Braga.

As últimas eleições ocorreram há quatro anos e o atual dirigente máximo do Sp. Braga venceu com 66,3 por cento dos votos contra 32,5 por cento de António Pedro Peixoto, antigo guarda-redes da equipa de futsal dos arsenalistas.