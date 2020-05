Miguel Brás da Cunha, representante da lista autónoma candidata ao Conselho Superior do FC Porto, apresentou este sábado a sua lista, a D, reiterando a importância dos sócios para o clube.

«Os sócios são a coisa mais importante do clube, são a alma e o coração do clube. E têm de existir condições para que os sócios participem na vida do clube. Que possam votar com facilidade, que sejam ouvidos. A nossa ideia central e toda a nossa proposta gira à volta da importância dos sócios. O FC Porto tem de ser insubmisso e para isso tem de ter atrás de si um exército de sócios que combatam as injustiças quando sentirem que as há», afirmou, citado pela Lusa.

Miguel Brás da Cunha garante que as modalidades são uma das suas prioridades: «Uma das nossas ideias, que é muito cara, mas que achamos que só assim poderá trazer mais sócios, é a ideia do ecletismo. Mais modalidades significa mais participação dos sócios. A centralidade do sócio resume as nossas ideias.»

«Esperamos que os sócios entendam a importância do Conselho Superior. Pretendemos que este órgão saia do papel e venha para a rua, ajudando a direção e ouvindo os sócios. Não temos notícias da existência e da atuação do Conselho Superior, mas queremos que isso mude. Não por vaidade, mas porque achamos que isso beneficiará o clube», disse ainda.