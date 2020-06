Bruno Costa Carvalho, que já anunciou que será candidato à presidência do Benfica, revelou esta quinta-feira que, caso vença as eleições, vai convidar Sven-Goran Eriksson para diretor desportivo.

«O meu projecto assenta na construção de um Benfica muito grande na europa e, enquanto treinador, Eriksson levou-nos a uma final da taça UEFA e a uma final da Taça dos Clubes Campeões Europeus», escreveu Bruno Costa Carvalho no Facebook.

«Eriksson tem uma plena percepção da grandeza do benfica. Para além disso, detém uma ampla rede de contactos em todos os países que dominam o futebol. É uma figura ímpar e histórica do nosso clube e do futebol mundial», disse ainda, frisando que «não existe qualquer acordo com Eriksson e ele não estará envolvido em qualquer campanha eleitoral».

«No entanto, reitero que é minha intenção que Sven-Goran Eriksson assuma o cargo de diretor desportivo mal eu seja eleito».