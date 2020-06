Artigo atualizado

Quatro elementos da claque No Name Boys, claque não oficial do Benfica, foram detidos numa operação polícial que a PSP de Lisboa está a desenvolver.

«Ao longo de aproximadamente um ano, foram investigados vários crimes, entre eles, roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada, praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque No Name Boys», disse a PSP em comunicado.

«Decorrem neste momento várias diligências processuais e investigatórias, nomeadamente, buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como o cumprimento de vários Mandados de Detenção fora de Flagrante Delito, emitidos por Autoridade Judiciária», adianta a nota, que não diz quantos elementos já foram detidos, mas, sabe a TVI, houve já quatro detenções.

Os No Name Boys tinham sido associados em maio ao ataque a um elemento da Juve Leo. O homem foi espancado e esfaqueado por um grupo de cerca de 30 a 40 indivíduos, de rosto tapado, com camisolas de cor preta, com as letras vermelhas alusivas à claque de futebol No Name Boys. Acabou por ser salvo por um polícia.

O porta-voz do Comando da PSP de Lisboa, Artur Serafim, disse à Agência Lusa que a operação está relacionada com esta agressão e a PSP promete mais informações sobre a denominada «Operação Sem Rosto».

Recorde-se que, recentemente, aquando do ataque ao autocarro do Benfica, fonte policial disse que há suspeitas de que o ataque tenha sido feito realizado por elementos afetos à ala mais radical da claque No Name Boys.

E antes, também em maio, dois adeptos do Sporting ficaram feridos com gravidade depois de, alegadamente, terem sido agredidos por elementos afetos aos No Name Boys.