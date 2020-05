O Nacional da Madeira está de luto pela morte de Emídio Júnior, antigo treinador de guarda-redes do clube, aos 35 anos de idade.

Emídio Júnior tinha sido diagnosticado com leucemia em 2019, e foi por esse motivo que teve de abandonar as funções no emblema madeirense. Estava na equipa principal desde 2012, depois de ter começado nos escalões de formação.

O Nacional publicou uma nota de pesar no site oficial, e a Federação Portuguesa de Futebol também já publicou uma mensagem do presidente, Fernando Gomes, a prestar condolências à família do técnico e também ao clube que representava.