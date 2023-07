De 2022 para 2023 Portugal desceu da quarta para a décima posição no raking Expat Insider referente aos melhores destinos para os expatriados.



A queda de seis lugares, em comparação com o ano passado, é explicada por fatores como a burocracia e as perspetivas de carreira apesar de a qualidade de vida ser um dos pontos positivos para os estrangeiros.



Apesar da descida, entre as avaliações dos expatriados Portugal destaca-se no que respeita ao Índice de Qualidade de Vida (7.º), Finanças Pessoais (12.º) e Facilidade de Instalação (13.º). Em sentido contrário, o pior resultado do país é no indicador que avalia o trabalho no estrangeiro (43.º).



Entre críticas à burocracia de Portugal, cerca de 25 por cento dos estrangeiros «não está satisfeito com a disponibilidade de serviços governamentais online».

O ranking, no qual participaram 12 mil pessoas, é liderado pelo México. Na cauda da lista estão países como Alemanha, Noruega ou Itália.



Veja o top 10 dos melhores países para expatriados:

1.º México

2.º Espanha

3.º Panamá

4.º Malásia

5.º Taiwan

6.º Tailândia

7.º Costa Rica

8.º Filipinas

9.º Bahrein

10.º Portugal