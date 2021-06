Uma grande penalidade apontada com êxito por Emil Forsberg, aos 77 minutos, permitiu à Suécia marcar o primeiro golo e somar também a primeira vitória neste Euro 2020, para liderar à condição o Grupo E, à espera do Espanha-Polónia de sábado.

O castigo máximo, nascido de uma falta de Dubravka sobre o recém-entrado Robin Quaison, fez a diferença naquele que foi, por certo, um dos jogos menos bonitos deste Europeu até ao momento, sobretudo pela primeira parte que praticamente não teve ocasiões dignas de golo junto das duas balizas.

Por outro lado, premiou também aquilo que foi uma melhor reação da Suécia após o intervalo: foi a seleção que conseguiu chegar com mais critério à área contrária.

Pode dizer-se mesmo que este jogo foi um castigo para o adepto que gosta do bom e do espetacular jogo e que só o viu, nomeadamente, na segunda parte, à boleia da qualidade que Alexander Isak conseguiu arrancar no ataque dos suecos. O avançado da Real Sociedad foi o elemento que mais conseguiu fazer a diferença a nível individual: o passe para Quaison, no lance da grande penalidade, é disso exemplo.

Suécia-Eslováquia: o filme do jogo

Ora, depois do 0-0 ao intervalo e de uma primeira parte que não deixou saudade, o jogo animou perto da hora de jogo e com os guarda-redes em grande plano.

Ao minuto 58, Olsen fez uma grande defesa, mas serviu só para a fotografia, pois o lance acabou anulado após o cabeceamento de Kucka, que estava em fora-de-jogo. A Suécia pareceu acordar com esse lance e, logo na resposta, a cabeça de Augustinsson obrigou Dubravka a uma das melhores defesas deste Euro até agora, para negar o 1-0.

A partir deste lance, deu mais Suécia e sobretudo por Isak, que em três lances cheirou o golo, até ao lance da grande penalidade que fez a diferença.

A Eslováquia tentou depois uma reação, mas não suficiente, nem com a subida de Dubravka à área contrária em tempo de compensação. Se foi um castigo para o adepto, foi-o também na diferença no marcador e para a Eslováquia, que não conseguiu dar seguimento à vitória contra a Polónia. Já os nórdicos ficam mais perto dos oitavos de final.