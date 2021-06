A Bélgica venceu a Dinamarca nesta quinta-feira por 2-1, somando a segunda vitória em igual número de jogos no Europeu, o que vale à equipa de Roberto Martínez o apuramento para os oitavos de final.

Enquanto a Itália já sabe que será uma das duas primeiras classificadas do Grupo A, a Bélgica ainda não garantiu matematicamente um dos dois primeiros lugares, mas já sabe que será na pior das hipóteses um dos quatro melhores terceiros classificados, uma vez que o terceiro classificado do Grupo A e o terceiro classificado do Grupo E já não conseguirão fazer seis pontos.

A Bélgica é assim a segunda equipa a carimbar a qualificação para a próxima fase, depois de a Itália ter conseguido o mesmo na véspera, ao vencer a Suíça por 3-0.