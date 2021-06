Os Países Baixos juntaram-se esta quinta-feira a Itália e Bélgica no grupo de seleções já apuradas para os oitavos de final do Euro 2020. A seleção de Frank de Boer somou a segunda vitória em dois jogos, no Grupo C, e garantiu desde já um dos dois primeiros lugares.

Depois de na primeira jornada terem arrancado a ferros um triunfo muito suado sobre a Ucrânia, os Países Baixos conseguiram esta noite um triunfo mais tranquilo sobre a Áustria. De Boer manteve praticamente a mesma equipa, mas a réplica adversária foi mais ténue.

Na verdade, as duas seleções entraram em campo com apenas uma alteração. Os Países Baixos trocaram o central Timber por De Ligt (que já é opção), enquanto na Áustria sai o ponta de lança Kalajdzic, para dar lugar a Gregoritsch. De resto, a mesma estratégia e tudo igual.

No entanto desta vez, e ao contrário do que fez com a Macedónia do Norte, a Áustria entrou em campo recuada no terreno, a deixar o adversário ter bola e a pressionar apenas quando aquele entrava no seu meio campo. Já os Países Baixos pressionavam em todo o campo.

A partir daqui estabeleceram-se diferenças que não se alteraram quando os Países Baixos abriram o marcador logo aos doze minutos, num penálti batido por Depay, a castigar falta de Alaba sobre Dumfries. Um golo que surgiu logo na primeira ocasião de perigo no jogo.

No entanto, e como já se disse, a Holanda continuou a mandar na partida e antes do intervalo teve mais duas boas ocasiões para marcar, ambas por Depay: na primeira atirou às malhas laterais, na segunda surgiu na cara do golo, mas desviou por cima da barra.

A Áustria saiu para o intervalo com apenas um sinal de perigo, num remate do central Hinteregger por cima da barra, e não mudou muito no segundo tempo. Weghorst e De Ligt voltaram a ameaçar, na mesma jogada, até que aos 67 minutos surgiu o segundo golo.

Tudo começou num grande trabalho de Depay, que dominou a bola, rodou e lançou Malen, o avançado acabadinho de entrar fugiu para a área e no momento certo serviu Dumfries, que empurrou para o fundo das redes. A vinte minutos do fim, a vitória ficava feita.

Depois disso, sim, a Áustria subiu no terreno, mas verdadeiramente só ameaçou em dois remates de fora da área, o primeiro outra vez por Hinteregger por cima da barra e o segundo num tiraço de Alaba que saiu a rasar o poste: e esta sim, foi a melhor ocasião austríaca.

Feitas as contas, vitória justíssima dos Países Baixos, liderados pela inspiração de Depay e Dumfries, e pelo trabalho incansável de Wijnaldum no meio campo. A seleção de De Boer, que joga em casa, já está apurada, a Áustria vai ter que suar para bater a Ucrania na terceira jornada.