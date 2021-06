O futebolista Denzel Dumfries, dos Países Baixos, foi eleito o homem do jogo para a UEFA, na vitória dos holandeses por 2-0 ante a Áustria, esta quinta-feira, em jogo da segunda jornada da fase de grupos do Euro 2020.

Dumfries fez, aos 67 minutos, o golo que fechou o triunfo frente aos austríacos, depois de Depay ter inaugurado o marcador, ao minuto 11 de jogo.

O jogador de 25 anos do PSV repete a distinção de homem do jogo que já tinha obtido na primeira jornada, ante a Ucrânia, repetindo as duas distinções que Romelu Lukaku, avançado da Bélgica, também já obteve nos dois primeiros jogos dos belgas.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)



Polónia-Eslováquia: Milan Skriniar (Eslováquia)



Espanha-Suécia: Victor Lindelof (Suécia)

Hungria-Portugal: Cristiano Ronaldo (Portugal)



França-Alemanha: Paul Pogba (França)



Finlândia-Rússia: Aleksei Miranchuk (Rússia)

Turquia-País de Gales: Gareth Bale (País de Gales)

Itália-Suíça: Manuel Locatelli (Itália)

Ucrânia-Macedónia do Norte: Andriy Yarmolenko (Ucrânia)

Dinamarca-Bélgica: Romelu Lukaku (Bélgica)

Países Baixos-Áustria: Denzel Dumfries (Países Baixos)