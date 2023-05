O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior divulgou no sábado que há mais 21 mil vagas de acesso ao ensino superior, através dos concursos e regimes especiais de acesso

As vagas estão relacionadas com os concursos especiais de acesso, com 16.913 lugares disponíveis nas instituições públicas, e ao ingresso por via de regimes especiais, com 4.030 vagas.

As colocações através dos concursos especiais destinam-se a estudantes internacionais (5.840), maiores de 23 anos (4.374), titulares de cursos superiores e pós-secundários (2.718), situações de mudança de curso (2.677), estudantes das vias profissionalizantes (1.006) e ingresso de licenciados (298).

Os regimes especiais de acesso são a principal via de ingresso para estudantes dos PALOP e de Timor-Leste, bem como para praticantes desportivos de alto rendimento, além de outras situações específicas.