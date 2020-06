Dois meses depois de rescindir o contrato com o Desportivo das Aves, Quentin Beunardeau abre o coração numa longa conversa com o Maisfutebol - sempre em bom português. O guarda-redes francês, vice-campeão da Europa de seleções em Sub19, fala sobre os problemas financeiros que afetam o clube nortenho e diz que tudo começou no momento em que o surto da Covid-19 afetou a China, país de origem do investidor do clube.



Aos 26 anos, Beunardeau pretende jogar num clube grande já na próxima temporada e acredita ter nível também para chegar à seleção principal de França, depois de ter somado cerca de 40 internacionalizações nos escalões jovens gauleses.



Onde é que estava o guarda-redes no dia do golo de Eder em Paris? Beunardeau responde.



Beunardeau com a seleção de França de Sub19

O seu pai é um jogador histórico do Le Mans.

E chegou a ser meu treinador lá no clube. Ele tem mais de 500 jogos pelo Le Mans FC.



Ser treinado pelo próprio pai não é fácil.

O meu pai conhece muito bem o futebol profissional e foi meu treinador vários anos. Aprendi muito, mas foi complicado. Ele obrigou-me a crescer muito depressa. Eu tinha a sensação de que precisava sempre de fazer mais do que os outros atletas. Viver com o meu pai em casa e viver com o meu pai no campo… não tem nada a ver. Mas só lhe posso dizer 'obrigado'. Falo muito com ele e se hoje em dia sou futebolista profissional, tenho de dizer que é muito por culpa dele.



O seu pai continua ligado ao futebol?

Sim, na época passada foi o treinador-adjunto do Thiago Motta nos Sub19 do PSG. Este ano tem a mesma função, mas com outro treinador. O meu pai fez toda a carreira de jogador no Le Mans e o meu objetivo era também esse. É o clube do nosso coração. Infelizmente, o clube teve problemas financeiros e desceu vários escalões. A minha família vive toda em Le Mans e jamais esquecerei tudo o que vivi lá.



O Beunardeau é filho de um antigo médio. Por que motivo decidiu ser guarda-redes?

Eu até comecei a jogar à frente, mas não gostava muito de correr e tocava poucas vezes na bola (risos). Perguntei ao meu pai se podia ir para a baliza e ele disse que sim, mas com um aviso. ‘Se tiveres frio no inverno, por estares parado, não venhas chorar’. Comecei a treinar à baliza e o treinador disse ao meu pai que eu tinha qualidades interessantes. Fiquei até hoje.



A cidade de Le Mans também é muito famosa devido às ’24 Horas de Le Mans’. Gosta de corridas de automóveis?

Por acaso nunca liguei muito. Há uma ligação grande da cidade às corridas e o estádio do futebol até fica dentro do circuito, mas eu nunca gostei de carros.



Em França quem eram as suas grandes referências na baliza?

Primeiro, o Fabien Barthez. Era o meu ídolo de criança. Foi campeão do mundo e jogou no Marselha, que era o meu segundo clube, depois do Le Mans. Mais tarde comecei a admirar muito o Hugo Lloris. Acho até que temos um estilo parecido na baliza. Aprendo muito a vê-lo a jogar no Tottenham e na seleção.



Há alguns franceses na liga portuguesa. Dois jogam num clube grande, o Sporting. O Mathieu é muito conhecido, mas o Rosier ainda não se impôs.

Não o conheço muito bem. Lembro-me de vê-lo no Dijon, era um lateral muito ofensivo. Rápido e que ataca bem. Foi substituído pelo meu amigo Mama Baldé no Dijon.



Onde viu a final do Euro2016 entre França e Portugal?

Num restaurante em França, com a minha esposa (risos). Foi um dia triste para o meu país, mas bom para os portugueses. Felizmente, dois anos depois ganhámos o Mundial para esquecer.



O golo do Eder foi um choque difícil de aguentar?

Sim, sim. Ainda por cima o Cristiano lesionou-se logo no início. Ainda tivemos um remate do Gignac ao poste e aí disse logo que a sorte não estava connosco. E depois o Eder fez aquele grande golo de fora da área. A França continua a ter uma grande seleção e acho que pode agora juntar o Europeu de 2021 ao Mundial.



Tem 26 anos, é um jogador livre e vem de duas boas épocas no Aves. Qual será o próximo passo?

Entrar num projeto bom. Quero continuar a jogar, porque fiz duas épocas de bom nível. Gostaria de ficar em Portugal, mas o mais importante é acreditar no projeto. Não sei ainda onde vou jogar, sei que o meu empresário está a tratar disso. Tenho qualidade para jogar num grande clube e sei que vou jogar num clube maior do que o Aves. Vamos ver. Fiz o meu trabalho no campo, agora o meu empresário vai fazer o trabalho fora do campo. Confio muito nele.



Aos 26 anos ainda acredita ser possível voltar a vestir a camisola da seleção francesa?

Tenho essa ambição. A França tem ótimos guarda-redes, mas sei que tenho qualidade para isso. É importante escolher bem o próximo clube e ser internacional A é um sonho de criança. Sei que tenho nível para ser chamado.