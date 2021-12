Regressou a Portugal depois de uma aventura no estrangeiro marcada pela burocracia fora das quatro linhas. Os problemas para lá do foro desportivo, de facto, têm sido uma constante e a barreira a um percurso com mais minutos à frente das redes das balizas.

Após três meses na Amadora, onde procurava recuperar o estatuto que outrora teve na II Liga, Vítor São Bento rescindiu por não concordar com a direção. Mas de Lisboa não traz apenas más recordações. Reencontrou-se com o amigo de infância Paulinho, avançado do Sporting com quem jogou no Santa Maria, um clube que, nas últimas semanas, o tem ajudado a manter a forma.

Com passagens por Farense, Sp. Covilhã e Nacional, o guardião de 29 anos espreita uma colocação no mercado. E dia 1 de janeiro está já ao virar da esquina.

Qual é a sua rotina neste momento?

Tento assimilar uma rotina de treino. Acordo de manhã, por volta das 8h00, tomo o pequeno almoço e depois ou treino de manhã – trabalho de ginásio ou campo -, ou faço um pequeno trabalho de flexibilidade de manhã e à tarde treino. Faço isto todos os dias.

E é o Vítor quem planeia toda essa rotina?

Tenho uma pessoa que me acompanha, um ‘personal trainer’ a longa distância. Tenho um plano com ele, falamos todos os dias e treino, pelo menos, uma hora e meia diariamente.

Como é que surgiu a possibilidade de treinar no Santa Maria?

O presidente é cinco estrelas e quando soube que fiquei sem clube disse-me logo que tinha o campo disponível para treinar quando quisesse. Também tenho uns conhecidos em Galegos [de Santa Maria] e até treinei com o Hugo Vieira e o Fábio Pimenta, durante uns dias, há umas semanas. O Hugo veio da Roménia, por causa da paragem do campeonato para as seleções, e treinámos juntos.

Como fazem os treinos? Juntam-se com o plantel?

Não. Fazemos de manhã, o campo está livre. Temos um ‘personal trainer’, um treinador de guarda-redes, tudo gente amiga e assim não perdemos o contacto com a bola, com a relva e com a baliza.

Já o tinha feito antes, por exemplo, nas pré-épocas para ganhar ritmo, ou esta foi a primeira vez?

No Santa Maria foi a primeira vez. Na pré-época preparo-me sempre, mais ao nível do ginásio.

Qual a ligação que ainda mantém com o clube?

A ligação é forte, quase umbilical.

Falava do Hugo Vieira, agora também está a aparecer o Paulinho e, consequentemente, fala-se muito do Santa Maria. O que é que o clube tem de diferente?

Acho que é um clube de tradição em Barcelos. É um clube que gosta de ganhar e de formar. «Formar para vencer» é o lema. Ainda no domingo fui ver o Santa Maria com o meu pai. Podia estar em casa a ver um jogo de Premier League, mas preferi ir ver esse jogo, pelo ambiente.

Mas como é que um clube pequeno consegue formar estes jogadores?

Não há sorte do acaso. Foi um clube que nos deu tudo. Estive lá até aos 16 anos, deram liberdade para praticar bom futebol, para aprender, claro, e depois na hora certa deixou-nos voar.

Ainda coincidiu com o Paulinho.

Coincidi com ele foi desde os 6 anos até aos 16.

Mas ele não jogava a avançado.

Não, o Paulinho jogava a médio, médio ofensivo. Quando era júnior, ele já jogava pelos seniores a extremo. No Trofense também, e depois o Nandinho [treinador do Gil Vicente em 2015/16] começou a colocá-lo a ponta de lança.

Daí não ser um jogador de forte relação com o golo e mais de construção?

Sim, ele é um jogador de equipa. No Sp. Braga destacava-se mais ofensivamente porque jogavam dois na frente e ele assim não precisava de segurar a bola, fazer tabelas, aparecer em certos espaços. Agora, no Sporting, não se destaca tanto porque tem de ‘dar o corpo às balas’, ou seja, segurar o jogo para depois os extremos ou alas aparecerem nas costas.

Como é que ele tem lidado com as críticas?

Acho que ele tem uma capacidade mental muito forte e está a provar isso. Aguentou muito e agora já está a explodir.

Estiveram juntos nestes três meses que o Vítor passou em Lisboa?

Sim, sim. Deixámos de jogar juntos aos 16, depois andei por aí fora e nunca mais tivemos aquele contacto diário. Em Lisboa, aproveitámos para reviver os velhos tempos, tivemos muito contacto.

O que é que correu mal para, ao fim de cinco jogos, vir embora do Estrela da Amadora?

Fui para lá com uma certa expetativa, porque passei dois anos fora e é sempre complicado estar fora do país. Olhei para o clube com expetativas de jogar, fazer uma época inteira na II Liga. Começou logo a correr mal. Parti duas costelas na pré-época, o que também me desmotivou, perdi um mês de pré-época, na qual me queria preparar fisicamente para o que aí vinha. Depois, comecei a recuperar e a jogar, as coisas estavam a correr bem. No primeiro jogo fui o melhor em campo, no segundo também fiz um bom jogo e ganhámos. A partir daí tivemos covid-19 na equipa e ficámos 15 dias parados, as coisas descarrilaram. Também não me estava a identificar com certas políticas do clube e, ao fim de mais três jogos, decidi rescindir o meu contrato.

Foi uma situação parecida com os outros três atletas (Mamadu Candé, Gonçalo Maria e Horácio Jau)?

São políticas do clube, cada um tem as suas atitudes. Eu respondo por mim, para não estar a denegrir a minha imagem e afetar a minha carreira decidi vir-me embora.

O líder da SAD, André Geraldes, teve alguma influência nessa decisão?

Eu saí por minha decisão, ele tem as suas atitudes, a sua imagem. Há coisas com as quais me identifico no futebol, mas outras não. Para não criar conflitos vim embora, estou tranquilo em casa e agora vou preparar-me para o próximo desafio da melhor maneira.

Esteve dois anos fora, voltou para se estabelecer no seu país e, no espaço de três meses, voltou a perder estabilidade. Como lidou com isto emocionalmente?

É muito complicado, a vida de um jogador é sempre em constante mudança. Para nos adaptarmos a uma cidade demorámos sempre algum tempo, alguns mais rápido do que outros, mas vir para Barcelos ajudou-me, ficar estes meses perto da minha família, com quem já não estava há muito tempo e assentar as ideias. Mas, claro, foi uma fase complicada.

Teve muita regularidade no Farense e Sp. Covilhã. Foram as melhores fases na carreira?

Sim, sem dúvida. Foram as fases mais felizes. Quando jogas sempre e as coisas correm bem... São dois momentos distintos. No Farense, foi a minha aparição no futebol profissional, era jovem, estava com ‘ganas’ de ir por aí fora e foi lá que descobri que podia chegar mais longe. As coisas correram bem, não desportivamente porque no último ano descemos de divisão, mas por motivos extra futebol. Mas o Farense foi o meu primeiro amor no futebol profissional. O Sp. Covilhã é um clube muito acolhedor. Antes, ainda estive no Nacional um ano, as coisas não correram bem.

Não era fácil jogar com aquela concorrência na baliza?

Não, o Rui Silva é o que todos sabemos, internacional, estava no clube desde os juniores, tinha uma carreira contínua lá. Eu fui para o Nacional para, quando ele saísse, tentar fazer o mesmo percurso. Mas quando as coisas correm mal desportivamente, os presidentes querem mudar e eu tinha um contrato de quatro anos e rescindi. Depois fui para a Covilhã e senti-me muito acolhido. Gosto muito da cidade, ajudou-me a ganhar ânimo e a jogar continuamente.

Depois foi para a Grécia. Porque é que decidiu aventurar-se no estrangeiro?

Primeiro, porque gosto de desafios. Depois, tinha aquele ‘bichinho’ de jogar fora de Portugal. Surgiu a oportunidade de jogar na I Liga da Grécia e disse: «Porque não?».

Mas descem na segunda época.

Sim, também por problemas extra futebol. Perdemos 12 pontos na Liga devido a associações do clube ao PAOK e acabámos por descer.

Porque é que os jogadores portugueses procuram tanto o mercado grego?

Financeiramente é como aqui, um jogador estrangeiro ganha mais. É um futebol atrativo, com boas equipas, um espetáculo com muitos adeptos nas bancadas, vivem aquilo muito intensamente. O Fernando Santos deixou lá uma boa imagem, estruturou muito o futebol da seleção grega e abriu portas. Nós, portugueses, lá somos jogadores fiáveis.

Como é que compara o campeonato grego ao português?

Tens cinco equipas grandes. O Olympiakos, PAOK, Panathinaikos, Aris e AEK. A única diferença é o desnível entre os grandes e os outros. Aqui, em Portugal, o Tondela vai ao Dragão e até pode tentar jogar para ganhar. Na Grécia ainda existe a ideia de jogar para não perder. Os treinadores gregos também não estão muito desenvolvidos, não há uma escola de novos treinadores, são mais à moda antiga.

Teve muitas dificuldades na adaptação?

Foi fácil, o treinador era espanhol e o adjunto português. Tinha um núcleo com espanhóis, uruguaios, brasileiros. Joguei com o Barrientos, que esteve no V. Guimarães, o Fábio Sturgeon também foi para lá e criámos uma grande amizade.

Fez 18 jogos nas duas épocas na Grécia. Também não conseguiu agarrar a baliza?

Na primeira época, já sabia mais ao menos que seria suplente. O treinador era espanhol, tal como o guarda-redes. Na segunda época, foi mau no início. O clube mudou de dono e só dois jogadores ficaram de uma temporada para a outra. A organização do campeonato é um pouco complicada. Devido à pandemia, as regras mudaram, ou seja, normalmente o último classificado desce diretamente e o penúltimo joga play-off. Mas como a II Liga não retomou, decidiram que só descia o último e o penúltimo continuava na I Liga. E nós ficámos em penúltimo, festejámos a manutenção, fizemos as contas todas e viemos embora. Estava em Portugal há uns dias e liga-me o diretor desportivo a dizer-me que ia haver play-off, mudaram tudo à última hora. Como o dono [do clube] tinha mudado, quase todos os jogadores tinham rescindido e eu cheguei lá e estava apenas com os sub-19 para ir a play-off. Jogámos dois jogos contra uma equipa de II Liga, com jogadores mais experientes. No primeiro jogo, perdemos em casa com um golo de penálti, depois perdemos 3-1 fora e descemos. Entretanto, já era quase setembro, não ia conseguir arranjar clube e decidi ficar. O diretor desportivo avisou-me que, como era jogador da anterior direção, se calhar não ia fazer nenhum jogo. Ainda acabei por fazer alguns.

Daqui a uns dias pode assinar por qualquer clube. Como está a situação?

Tento manter-me tranquilo e não pensar muito nisso. O meu empresário está a trabalhar.

Mas quer encontrar clube já em janeiro?

O ideal era em janeiro, porque ficar muito tempo parado não é benéfico.

Já houve alguma abordagem?

Abordagens reais, não. Algumas aproximações, mas nada de concreto.

O que procura neste momento? Outra experiência no estrangeiro, II Liga?

Preciso de um clube que me dê jogos e confiança para tentar mostrar o meu valor outra vez.

Tem 29 anos, para guarda-redes ainda é novo. O que falta fazer?

Tinha o sonho de jogar na I Liga e no estrangeiro e já consegui. Mas tenho uma grande tristeza em não ter tido mais jogos. Sonhando alto, jogar uma competição europeia, até fora do país, é um sonho por realizar. Como já joguei fora, sinto-me preparado. Estive dois anos na Grécia e não tenho medo de nada. A bola é redonda, é ela que fala.