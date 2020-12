Com quatro jogadores, o Vitória de Guimarães é a equipa mais representada no onze ideal da décima jornada da Liga, composto pela média das notas do Maisfutebol e do SofaScore.



Esta ronda só houve um jogador com nota máxima: Ricardo Quaresma. Os restantes futebolistas que compõem a equipa da jornada tiveram todos nota quatro.



Paços de Ferreira, FC Porto, Famalicão, Marítimo, Sp. Braga e Benfica são os outros emblemas representados.



A equipa da jornada: