A Roma de José Mourinho divulgou o equipamento secundário que terá disponível para a época 2021/22.

A camisola, branca e com as cores dos giallorossi nas mangas, será estreada nesta quinta-feira no jogo com o Trabzonspor para a Liga Conferência.

A nova indumentária é inspirada no design do equipamento de 1978/79, que, lembra a Roma, marcou o início do período de maior sucesso da equipa.

Veja o vídeo em baixo e navegue na galeria associada ao artigo para ver este e muitas outras camisolas para 2021/22 dos principais clubes europeus.