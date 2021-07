O Ajax vai recuperar o símbolo icónico que utilizou durante seis décadas e que esteve presente em alguns dos momentos mais gloriosos da história do clube.

O emblema, que foi utilizado entre 1928 e 1991, vai renascer nas camisolas principais da equipa de Amesterdão e nos jogos a contar para as competições nacionais, mas o regresso ao passado não ficará por aqui: na parte de trás do equipamento estará presente apenas o número do jogador e não o número e o nome, há uma ligeira alteração na tonalidade do vermelho e no tamanho da lista vermelha.

No símbolo também não estarão as três estrelas - cada uma delas alusiva a dez campeonatos nacionais conquistados - que surgirão, no entanto, na parte de trás da camisola.