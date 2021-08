O Parma apresentou esta quinta-feira o seu terceiro equipamento todo negro, no que pretende ser um símbolo da luta contra qualquer tipo de descriminação no desporto.

Em maio passado, por ocasião de um jogo frente ao Sassuolo, os jogadores do Parma entraram em campo com uma camisola preta, em apoio ao movimento Black Lives Matter. Na mesma altura, o clube fez uma doação à fundação Lilian Thuram que luta contra o racismo.

Agora o clube pretende ir ainda mais longe com este terceiro equipamento para a temporada 2021/22. Um equipamento totalmente negro com a inscrição «Contra todas as descriminações».

