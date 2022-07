O Liverpool apresentou, esta terça-feira, a nova camisola alternativa para a época 2022/23, com um «novo design vertiginoso, inspirado na cena musical da cidade e, em particular, no papel pioneiro que representou na cena da dance music dos anos 90».

A nova veste alternativa do Liverpool, refere o clube, apresenta um «padrão iridescente e multicor sobre uma base branca». A parte das costas é toda em branco, para o número e nome.

Um dos elementos que surge na apresentação da camisola é o português Diogo Jota, mas também o ex-FC Porto Luís Díaz, sendo que o clube anunciou também que esta nova camisola vai ser utilizada já esta terça-feira, no encontro particular ante o Manchester United, na Tailândia.