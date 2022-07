Joe Gómez assinou um contrato «de longa duração» com o Liverpool, informou o clube.



O defesa de 25 anos está ao serviço dos «reds» há sete temporadas, período no qual disputou 142 encontros e conquistou seis títulos: uma Liga dos Campeões, uma Premier League, uma Taça da Liga, uma Taça de Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.



Joe Gómez, internacional inglês em 11 ocasiões, estreou-se na equipa principal do Charlton em 2014 depois de ter percorrido todos os escalões de formação do clube.