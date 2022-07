Os constrangimentos com o transporte aéreo têm sido uma realidade um pouco por toda a Europa nos últimos dias.

Em Portugal, têm sido diárias as queixas relacionadas com cancelamentos e adiamentos de voos, mas em Inglaterra a situação também não está famosa.

Ainda assim, os problemas parecem não estar a fazer-se sentir em todos os aeroporto e o de Liverpool ofereceu-se para ajudar quem está a sentir dificuldades para voar de Manchester, ao mesmo tempo em que se disponibilizou para ajudar... Cristiano Ronaldo, aproveitando-se claramente do desejo do português em rumar a outras paragens.

«Ansioso por sair de Manchester, mas quer evitar as filas? Convidamos Cristiano Ronaldo a experimentar o mais rápido, acessível e amigável aeroporto do noroeste. Podemos fazer ligações para Munique ou Lisboa através da Lufthansa ou voar com a Ryanair diretamente para Paris ou Roma», escreveu no Twitter.

Nesta altura, Cristiano Ronaldo até está em Portugal. Mas fica a sugestão para quem até tem... jato privado.

Itching to get out of Manchester, but want to avoid the queues? 👀



We happily invite @Cristiano to try the North West's Faster, Easier, Friendlier Airport, where he can connect on to Munich or Lisbon with Lufthansa, or fly Ryanair direct to Paris or Rome. ⚽✈️ pic.twitter.com/Rsx2V3BlOb