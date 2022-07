O Al- Ahly, equipa egípcia treinada por Ricardo Soares, empatou sem golos na visita ao terreno do El Gouna, em jogo em atraso do campeonato do Egito.

Após a estreia absoluta com o apuramento para a final da Taça, o treinador português teve um primeiro teste no campeonato e acabou por tropeçar na perseguição ao rival Zamalek.

A equipa de Jesualdo Ferreira é líder com 51 pontos, mais seis do que o Al Ahly, que tem menos dois jogos realizados.