FC Porto e Farense disputam, esta segunda-feira (20h15), o duelo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Depois do empate no clássico, no Estádio da Luz, que lhe fez ficar a oito pontos de distância do líder Sporting, o FC Porto tem neste encontro importantes decisões para ainda poder pressionar os leões nas escassas hipóteses matemáticas e também realísticas pelo título. Mais do que isso, para assegurar a vaga direta na Liga dos Campeões.

De resto, se a equipa de Sérgio Conceição não ganhar, o Sporting pode já mesmo festejar esta noite o título nacional. Corona e Mbaye, pelo menos até este domingo, eram as ausências confirmadas na equipa, por motivos físicos. O médio Sérgio Oliveira cumpre castigo.

Por outro lado, o Farense, 17.º e penúltimo com 28 pontos, a dois do Boavista que está em lugar de play-off e a três do Rio Ave, primeira equipa em zona de permanência direta, vem de três empates e uma vitória (a melhor sequência da época, já igualada antes por outra ocasião) e tem neste um crucial encontro nas aspirações a ficar no principal escalão. O central Eduardo Mancha, que não jogou os últimos dois encontros, também é dúvida nas opções.

