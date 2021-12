FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se este domingo, no Estádio do Dragão, a partir das 20h30, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os azuis e brancos partem para este jogo com 35 pontos e já conhecedores da vitória do Sporting, que chegou aos 38 pontos, pelo que uma vitória é imperativa para os lados dos azuis e brancos, para manterem o primeiro lugar, ainda que em igualdade pontual com o atual campeão nacional. Iván Marcano e Francisco Conceição ainda devem condicionantes, assim como Pepê, infetado com covid-19.

Já do lado do Sporting de Braga, quarto classificado com 25 pontos, Carlos Carvalhal não pode contar com Diogo Leite (emprestado pelos dragões), assim como com André Castro, Nuno Sequeira, Galeno e Lucas Mineiro (os três primeiros lesionados, Mineiro castigado) e admitiu que os índices físicos da equipa estavam «péssimos» depois do jogo com o Estrela Vermelha, na quinta-feira. Francisco Moura irá ser lançado no onze inicial, tal como admitiu Carvalhal, na vez de Galeno. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis do FC Porto-Sp. Braga.