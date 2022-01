Menos de um mês após o último confronto, Sporting e Santa Clara voltam a medir forças, desta feita na meia-final da Taça da Liga.



Os leões vão tentar chegar à final e revalidar o título enquanto os açorianos procuram uma presença inédita no jogo decisivo da prova.



Ruben Amorim não poderá contar com Coates (na seleção do Uruguai) e Pedro Porro (lesionado) enquanto o Mário Silva está privado de Costinha (lesionado).



O Maisfutebol vai estar no Magalhães Pessoa, em Leiria, para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o Sporting-Santa Clara.