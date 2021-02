O Sporting joga esta sexta-feira na Madeira contra o Marítimo, numa partida referente à 17.ª jornada da Liga.



Os leões são líderes do campeonato e podem alargar a vantagem para o FC Porto, segundo classificado, em caso de triunfo. A equipa de Rúben Amorim tem 42 pontos e pode chegar aos 45 e ficar com seis de vantagem sobre os portistas, que somam 39.



Por sua vez, o Marítimo pode gabar-se de ser a única equipa que bateu o Sporting em 2020/21 em Portugal: 2-0 na Taça de Portugal. Os insulares estão confortáveis na tabela, ocupam o 10.º lugar com 17 pontos, e uma vitória pode deixá-los no 9.º posto.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver os onzes prováveis da partida.