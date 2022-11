A equipa de infantis (sub-13) do Ermesinde Sport Clube deixou uma mensagem forte antes do duelo com o vizinho Atlético Clube Alfenense, que compete pela Academia Sporting de Alfena.

«Todos os que estão em campo merecem respeito», podia ler-se na faixa com que os jovens entraram em campo no sábado, antes do jogo que terminou com um nulo (0-0).

Uma recado para os espectadores deste tipo de jogos, normalmente familiares das crianças, que por vezes esquecem o contexto em que estão inseridos.