A polícia escocesa abriu um inquérito depois de um jogador do Dundee FC ter pontapeado um pote de fumo na direção dos adeptos no decorrer do jogo com St. Johnstone na quarta-feira à noite.

As imagens do Dens Park mostram Leigh Griffiths a pontapear um pote de fumo azul que tinha acabado de cair no relvado, arremessado pelos adeptos, devolvendo o fumo para a bancada.

«Temos conhecimento de um incidente envolvendo um pequeno número de artefactos pirotécnicos no Dens Park. Não há registo de feridos, nem foi apresentada qualquer queixa junto da polícia até esta fase, mas está uma investigação a decorrer», informou um porta-voz da polícia escocesa.

Quanto ao jogo, o St. Johnstone acabou por vencer por 2-0, com golos de Shaun Rooney e Ali Crawford.